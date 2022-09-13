Балерина из Донецка станцевала в центре Берлина партию из балета Чайковского

Балерина из Донецка покорила немецкие сердца, станцевав в центре Берлина. Девушка исполнила партию из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на брусчатке площади Жандармен-маркт.

Такое мини-выступление собрало десятки туристов и местных жителей. А в финале они поблагодарили танцовщицу аплодисментами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.