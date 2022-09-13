Новости мира: в Турции "конвой света" из 40 тыс сирийских беженцев начал поход в Германию

В Турции "конвой света" из 40 тысяч сирийских беженцев начал свой поход в Германию. И это только первая ласточка. Подобных караванов переселенцев может только этой осенью оказаться около 10, пишут СМИ. Если власти не будут мешать, то беженцы доберутся к границам с Грецией уже к концу следующей недели. Так что Европе нужно готовиться к новой волне нелегалов, говорят политологи. С начала года наплыв выходцев с Ближнего Востока и Севера Африки достиг рекорда за шесть лет. Это почти 200 тысяч незаконных пересечений границ стран Евросоюза.

На митинг в поддержку независимости Каталонии вышли порядка 700 тысяч человек. Они надели черные футболки, как символ борьбы, и пронесли по улицам Барселоны неофициальный флаг Каталонии – эстеладу. Демонстранты требовали проведения нового референдума. Предыдущий – о признании независимости региона – испанские власти признали незаконным. День Каталонии отмечают в память о падении Барселоны после длительной осады войсками сторонников династии Бурбонов в 1714 году. После этого Каталония стала частью Испании.

Толпы народа образовались в главном аэропорту Нидерландов "Схипхол". Воздушная гавань просто не справляется с потоком пассажиров из-за нехватки персонала. Сотрудники начали массово увольняться после того, как руководство аэропорта отменила повышенные выплаты, введенные летом. И теперь в аэропорту – гигантские очереди и тысячи опоздавших на свои рейсы. Администрация аэропорта даже просит авиакомпании отменить рейсы хотя бы на день из-за возникшего коллапса.

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