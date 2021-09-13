Эксперт рассказал, насколько высока вероятность четвертой волны ковида

Рубрика "Я только спросить" телеканала Москва 24 помогает разобраться в различных вопросах, которые волнуют горожан.

На вопросы москвичей ответил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров. Он рассказал, насколько высока вероятность четвертой волны ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.