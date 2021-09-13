Москвичей предупредили о резком похолодании с 14 сентября

Москва стремительно остывает. 13 сентября – последний день бабьего лета, уже 14 сентября температура упадет сразу на 10 градусов.

По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели может похолодать еще сильнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.