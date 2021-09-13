Москвичей предупредили о резком похолодании

Уровень погодной опасности повысили в столице до вечера 14 сентября. Синоптики обещают ветер до 17 метров в секунду. Кроме того, по данным синоптиков, во вторник в город придет настоящая осень: вернутся дожди, температура не поднимется выше 10–13 градусов.

К пятнице местами может похолодать до 0 градусов. Потоки арктического воздуха уже очень близко к городу. Резко будет расти атмосферное давление. К воскресенью обещают 757 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.