В Москве выявили 2 022 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 022 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 1 259 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 758 человек, выписали при этом 653 пациента.

За минувшие сутки в России подтвердили 18 178 новых случаев коронавируса. В 1 366 (7,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 158 248 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,12%, Москве и Республике Бурятия – 0,13%, Санкт-Петербурге – 0,14%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.