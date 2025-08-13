Форма поиска по сайту

13 августа, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

Эксперт рассказала о симптомах аллергии на амброзию

"Мой район. Новости": многодетным в России могут дать право на досрочную пенсию

Подмосковные врачи рассказали о сроках лечения ожогов от борщевика

"Интервью": Марк Бартон – о том, каких женщин любят мужчины

"Интервью": Юлия Урожаева – об изменении климата в Москве

Нейросеть Алиса рассказала, как отличить аллергию от простуды

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Москве 14 августа

"Миллион вопросов": эндокринолог рассказал, как питание влияет на настроение

"Атмосфера": переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 14 августа

В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора частично ограничить звонки. В компании заявили, что борются с преступными действиями и ежедневно удаляют миллионы единиц вредоносного контента. Ранее стало известно, что через Тelegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) нельзя будет звонить. Мера принята для борьбы с преступниками. В РКН при этом отметили, что никаких других ограничений функционала в мессенджерах не вводят.

Прокуратура начала проверку в московском развлекательном комплексе. Там во время купания нырнувшая в бассейн девочка не смогла выбраться из воды и чуть не утонула.

На Москву и область идет гроза, она может накрыть регион в четверг, 14 августа. Объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом в среду, 13 августа, в городе воздух прогрелся до 23 градусов. В выходные, 16 и 17 августа, потеплеет на пару градусов, однако синоптики говорят о завершении купального сезона. В начале новой недели обещают до 18 градусов и дожди.

