13 августа, 14:15

Общество

Борьбу с борщевиком усилили в подмосковной деревне Бирево

Борьбу с борщевиком усилили в подмосковной деревне Бирево

В подмосковной деревне Бирево городского округа Клин усилили борьбу с борщевиком. На больших территориях применяется химическая обработка, однако рядом с жилыми домами и водоемами используют другие методы, чтобы не навредить людям и окружающей среде.

Врачи напоминают, что прикосновение к растению может вызвать серьезные ожоги. За это лето в Московской области госпитализировали 15 детей с ожогами второй и третьей степени, более 30 получили амбулаторную помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМуса МстоянНаталия Шкода

