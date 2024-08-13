Кандидаты в депутаты МГД провели связанные с транспортной безопасностью мероприятия

Кандидаты в депутаты Мосгордумы провели мероприятия, связанные с транспортной безопасностью в столице. Так, в центре Москвы был организован рейд, в ходе которого кандидаты зафиксировали уровень шума от автомобилей и мотоциклов.

По словам Романа Крастелева, до недавнего времени бороться с владельцами подобных машин было технически непросто. Однако в настоящее время в Москве действуют современные комплексы, которые позволяют делать замеры уровня шума для привлечения нарушителей к отвественности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

