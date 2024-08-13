Москва 24 предложила сделать летнее обрамление фотографий на сайте "Одноклассники"

Москва 24 предложила навсегда оставить в памяти моменты этого лета, наполненного различными фестивалями, выставками и мастер-классами с помощью специальной фоторамки.

На сайте "Одноклассники" в группе "Москва 24" представлено летнее оформление для фотографий, которое можно скачать по ссылке в первом посте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.