Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 12:45

Культура

Москва 24 предложила сделать летнее обрамление фотографий на сайте "Одноклассники"

Москва 24 предложила сделать летнее обрамление фотографий на сайте "Одноклассники"

"Атмосфера": 21 градус ожидается в Москве вечером 13 августа

Новости регионов: новая волна природных пожаров началась в Якутии

Штабы "Москва помогает" ведут сбор помощи для жителей Курской области

Новости часа: 4 региона подключились к медиаплатформе Москвы с искусственным интеллектом

Пасмурная погода установилась в столице 13 августа

В Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла почти на 30%

Гидрометцентр РФ предупредил о грозе с ливнем в Москве 13 августа

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 августа

Москва 24 предложила навсегда оставить в памяти моменты этого лета, наполненного различными фестивалями, выставками и мастер-классами с помощью специальной фоторамки.

На сайте "Одноклассники" в группе "Москва 24" представлено летнее оформление для фотографий, которое можно скачать по ссылке в первом посте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкинакультура
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика