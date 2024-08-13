13 августа, 12:45Культура
Москва 24 предложила сделать летнее обрамление фотографий на сайте "Одноклассники"
Москва 24 предложила навсегда оставить в памяти моменты этого лета, наполненного различными фестивалями, выставками и мастер-классами с помощью специальной фоторамки.
На сайте "Одноклассники" в группе "Москва 24" представлено летнее оформление для фотографий, которое можно скачать по ссылке в первом посте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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