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13 августа, 11:30

Общество

В Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

В Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

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Десятки тысяч людей временно потеряли свои дома в Курской области и нуждаются в поддержке. Столица наращивает темпы сбора гуманитарной помощи в рамках проекта "Москва помогает". На данный момент в разных районах города работают 14 штабов по сбору нужных товаров.

В пунктах с 10:00 до 19:00 принимают все самое необходимое: средства личной гигиены и индивидуальной защиты, детские товары, одежду. Все это передается на склад и отправляется пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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