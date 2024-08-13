Минстрой РФ создаст реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

В Минстрое РФ собираются создать реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В проекте нового закона предусмотрен единый список людей, которым в первую очередь положены новые квадратные метры.

На данный момент информация о нуждающихся в улучшении жилищных условий разбросана по различным системам, что затрудняет работу государственных органов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.