Эксперты рассказали, сколько стоит стандартный набор товаров для школы в 2024 году

В августе в РФ традиционно началась подготовка к новому учебному году. Как отмечают эксперты, спрос на товары для школы постепенно растет. В этом сезоне стандартный набор товаров для школы обойдется родителям в 14,6 тысячи рублей. В эту сумму вошла покупка формы, рюкзака, рубашки, брюк или юбки, футболки, повседневной и спортивной обуви, пенала, канцтоваров, дневника и тетрадей.

Когда совершать покупки выгоднее всего? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

