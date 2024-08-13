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13 августа, 07:15

Общество

Эксперты рассказали, сколько стоит стандартный набор товаров для школы в 2024 году

Эксперты рассказали, сколько стоит стандартный набор товаров для школы в 2024 году

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В августе в РФ традиционно началась подготовка к новому учебному году. Как отмечают эксперты, спрос на товары для школы постепенно растет. В этом сезоне стандартный набор товаров для школы обойдется родителям в 14,6 тысячи рублей. В эту сумму вошла покупка формы, рюкзака, рубашки, брюк или юбки, футболки, повседневной и спортивной обуви, пенала, канцтоваров, дневника и тетрадей.

Когда совершать покупки выгоднее всего? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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