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Общество

Новости часа: дни "Московского долголетия" пройдут в Гостином дворе 14 и 15 августа

Новости часа: дни "Московского долголетия" пройдут в Гостином дворе 14 и 15 августа

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дни "Московского долголетия" пройдут в Гостином дворе 14 и 15 августа. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Посетители Московского урбанфорума в "Лужниках" поборются за летний кубок соревнований "Игры ГТО", передает портал mos.ru.

Функция заморозки абонемента на год появится в мобильном приложении "Московский транспорт", сообщили в Дептрансе столицы.

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