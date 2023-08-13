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В РФ расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

В РФ расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

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В РФ расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 13 августа. В обновленный список вошли дополнительные формы четырех медикаментов, в том числе для лечения детей.

Препараты предназначены для терапии людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств регулируется государством. Всего в перечне более восьмисот наименований.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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