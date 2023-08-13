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Общество

Эксперты предупредили о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом осенью

Эксперты предупредили о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом осенью

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Эксперты предупредили о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом осенью. Специалисты НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова уточняют, что пика стоит ждать примерно в октябре.

При этом новый "Омикрон"-штамм "Эрис" больших опасений у специалистов не вызывает. Утверждают, что он мало чем отличается от предыдущих вариантов "Омикрона".

По данным Роспотребнадзора, с апреля "Эрис" выявили только у 17 пациентов. При этом риски осложнения эпидситуации по-новому штамму все же не исключают.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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