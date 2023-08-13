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Общество

"Актуальный репортаж": на сотрудника "Уральских авиалиний" пожаловались пассажиры

"Актуальный репортаж": на сотрудника "Уральских авиалиний" пожаловались пассажиры

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На сотрудника "Уральских авиалиний" пожаловались пассажиры, которых тот не пускает на рейс за минимальные нарушений или даже намек на них.

В Домодедово люди вынуждены на коленях умолять мужчину пропустить их на борт, но тот остается непреклонен. Пассажиры объединились и требуют от руководства компании разобраться с сотрудником, который как будто получает удовольствие, когда унижает других людей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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