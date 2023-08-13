В Госдуме хотят расширить использование маткапитала. Все ограничения на применение средств предлагают снять, чтобы оставить за семьей право выбора, как распорядиться полученными от государства деньгами. Например, использовать их на покупку отечественного авто. Такой мерой депутаты предлагают поддержать многодетные семьи и российский автопром.

Сейчас маткапитал можно потратить на приобретение недвижимости, оплату образования детей, интеграцию и реабилитацию детей-инвалидов, а также на пенсионные накопления матери.

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