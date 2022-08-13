Все услуги департамента городского имущества стали доступны в электронном виде

Все виды услуг Департамента городского имущества теперь доступны в электронном виде. Онлайн можно оформить субсидию на покупку жилья, заключить договор соцнайма, обмена и даже приватизации, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, Москва – один из мировых лидеров в цифровизации. В городе создана единая электронная платформа, которая охватывает все сферы жизни граждан. И услуги в жилищной сфере – одни из самых востребованных. За год от горожан поступает около 75 тысяч подобных обращений.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.