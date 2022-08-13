Москвичам рассказали, где спасаться от жаркой погоды в городе

Тропическая жара с температурой в +33 градуса надвигается на Москву. Такие показатели превышают климатическую норму на 4–5 градусов.

Синоптики ожидают, что такая погода продержится до середины следующей недели. Москвичи отправляются спасаться от жары в парки и поближе к воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.