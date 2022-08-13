Жители Москвы спасаются от жары на городских водоемах

Температура воздуха в столице приближается к отметке в 30 градусов жары, что на 4–5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до середины следующей недели. Москвичи отправляются спасаться от жары в парки и поближе к воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.