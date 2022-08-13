Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ снизился до 7,4%

Уровень коллективного иммунитета в России к коронавирусу за неделю снизился до 7,4%. При этом ежедневно в стране выявляют более 27 тысяч новых случаев.

На фоне роста заболеваемости увеличился спрос на средства индивидуальной защиты и тесты. Желающих обезопаситься от коронавируса становится все больше.

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