Москвичей ждет возвращение аномальной жары в выходные

Температура воздуха в субботу, 13 августа, прогреется до 30 градусов тепла, а в воскресенье, 14 августа, – до 31. Такие показатели превышают климатическую норму на 4–5 градусов.

В столичном регионе действует "оранжевый" уровень погодной опасности и четвертый класс опасности пожарной. Рекомендуется пить больше жидкости, одеваться в легкие натуральные ткани и пользоваться солнцезащитными кремами и очками.

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