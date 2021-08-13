В Москве обсудили, как можно улучшить проведение собрания жильцов

Собрания жильцов в Москве могут перенести в онлайн-формат. Эту тему обсудили на круглом столе о повышении правовой грамотности населения в коммунальной сфере.

Эксперты предложили активнее использовать технологии при проведении собраний собственников жилья. Например, вопросы, которые касаются капитального ремонта, эффективнее было бы обсуждать онлайн, к тому же технологическая база для этого уже существует.

Эксперты на круглом столе также заявили, что, возможно, нужно дополнить жилищный кодекс нормой о проведении неформальных соседских zoom-конференций, а также стоит легализовать домовые чаты, придать им статус официальных каналов обращений в управляющие компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.