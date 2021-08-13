В Москве выявили 2 529 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 529 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 043 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 223 человек, выписали при этом 1594 пациента.



За последние сутки в России выявили 22 277 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 850 (8,3%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве, Татарстане и Республике Алтай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.