Москвичам пообещали теплые выходные

Последний месяц лета порадует еще теплом. Благодаря антициклону в этот уикэнд распогодится. Воздух может прогреться выше +27 градусов.

В пятницу, 12 августа, в городе вероятны небольшие дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.