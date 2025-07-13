Температура в столице не превысит 30 градусов 13 июля

Аномальная жара ослабла, и 13 июля температура в столице не превысит 30 градусов. Погода обещает быть облачной с прояснениями, но синоптики предупреждают о возможных дождях в течение дня.

Прошедшая суббота запомнилась москвичам не только температурным рекордом, но и ливнями. Во второй половине дня в городе выпало около 40% от месячной нормы осадков. Затопило Патриаршие пруды, МКАД и другие районы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.