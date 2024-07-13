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Новости

13 июля, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

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Роспотребнадзор оценил водоемы Москвы на степень безопасности для купания

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Ливень с грозой и сильным ветром ожидает жителей Москвы 14 июля, уверены синоптики. При этом жаркая погода все еще не планирует покидать столицу. 30-градусная жара, по прогнозам, отступит лишь к середине будущей недели.

Мост через канал Москвы-реки от Крымской набережной на остров Балчуг открыли для пешеходов. Теперь горожане получили не только новый путь на остров, но и украшение набережных. Строители справились со строительством на полгода раньше срока.

В столице отметили День московского транспорта парадом трамваев и ретро автомобилей. После шествия гости города и москвичи смогли посетить тематическую выставку, которую посетили около 150 тысяч человек. Всего горожане увидели более 50 уникальных экспонатов из разных эпох.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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