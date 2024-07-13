Жара до 29 градусов ожидается в Москве 14 июля

В воскресенье, 14 июля, в Москве ожидается до 29 градусов днем и до 23 градусов вечером. Однако через территорию столичных регионов скользнет холодный атмосферный фронт, поэтому осадки не исключены при чем во многих районах Москвы и области.

Небольшие кратковременные и локальные дожди могут сопровождать грозы. При этом атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, ветер будет дуть со скоростью 4–7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

