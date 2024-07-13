"Дом дракона" заметили на границе Московской и Калужской областей

"Дом дракона" заметили на территории комплекса "Этномир" в деревне Петрово на границе Московской и Калужской областей. 12-метровое здание принадлежит предпринимателям Вадиму и Анне Кизиным.

Они объездили десятки стран, а из каждой привозили идею необычного дома для семейного бизнеса – парк-отеля "Волшебная страна". К настоящему времени на территории в 1 гектар уже расположись девять домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

