Выездная церемония бракосочетания прошла в госпитале имени Вишневского

В военном госпитале имени Вишневского впервые состоялась выездная церемония бракосочетания для участника специальной военной операции.

В настоящее время военнослужащий проходит реабилитацию, а его невеста специально приехала в Москву. Их заявление сотрудники ЗАГСа рассмотрели в особом порядке и организовали церемонию в госпитале. Гостями праздника стали боевые товарищи и врачи.

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