МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в ближайшие часы. По прогнозу Росгидромета, дождь будет кратковременный, зато порывы в этот момент могут достигать 15 метров в секунду.

На юге Москвы уже прошел ливень. Кадры с дождем и радугой прислали очевидцы из Нагатинского района, а также из Кузьминок, Капотни и Соколиной горы. Лило как из ведра, потом почти сразу выглянуло солнце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.