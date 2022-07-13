Водители такси перекрыли центр города в Риме

14:30
Таксисты перекрыли центр Рима. Там проходит демонстрация. Сотрудники транспортной отрасли выступают против либерализации рынка пассажирских перевозок. Они пытаются противостоять повышению конкуренции, на котором настаивает правительство. Водители боятся, что крупные корпорации могут навредить бизнесу мелких перевозчиков.
Жителей пяти поселков на западе Франции эвакуировали из-за лесных пожаров. По сообщениям СМИ, три очага зафиксировано в департаменте Жиронд. Их общая площадь составляет 600 гектаров. Экстренные службы пока не могут локализовать огонь. Мешают сильный ветер и аномальная жара – выше 30 градусов. А плотно растущие деревья не позволяют проехать пожарной технике. Текущая неделя обещает стать самой жаркой с начала года во Франции, метеорологи прогнозируют местами до 40 градусов.
Португальский институт моря и атмосферы ввел красный уровень пожарной опасности в восьми муниципалитетах из 18. По данным СМИ, он будет действовать до вечера среды и продлен в случае необходимости. Температура в некоторых муниципалитетах может достигать 45 градусов. Все из-за горячего сухого воздуха, который пришел с севера Африки. В Португалии с 8 июля зарегистрировано свыше 300 пожаров. В стране введен режим непредвиденной ситуации.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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