Сильный ливень начался в Балашихе

В Балашихе начался очень сильный ливень. Синоптики предупреждали, что 13 июля возможны кратковременные дожди.

МЧС выпустило предупреждение о грозе и сильном ветре до 21:00, 13 июля, в Подмосковье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.