Число зараженных COVID-19 в Турции выросло в пять раз

Число новых случаев COVID-19 в Турции выросло в пять раз. В июле начали заболевать десятками тысяч. Союз медиков страны призвал правительство вернуться к ограничительным мерам, возобновить масочный режим и HES-коды, которые будут отслеживать перемещение зараженных людей.

Насколько вероятно возвращение ограничительных мер для туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.