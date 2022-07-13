Число новых случаев COVID-19 в Турции выросло в пять раз

В Турции – новая волна коронавируса. Заболеваемость росла с начала лета, однако, если в конце мая в день заражались менее тысячи человек, то в июле начали заболевать десятками тысяч.

Союз медиков страны призвал правительство вернуться к ограничительным мерам, возобновить масочный режим и HES-коды, которые будут отслеживать перемещение зараженных людей. Насколько вероятно возвращение ограничительных мер для туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.