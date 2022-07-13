В ПФР рассказали, кто из россиян может "докупить стаж" для пенсии

Россияне могут законно "докупить стаж" для пенсии. Об этом рассказали в Пенсионном фонде. Это касается тех, кто с возрастом не смог добрать пенсионные коэффициенты. Такая ситуация чаще всего возникает у тех людей, которые долго работали за границей или без официального трудоустройства и не платили социальные взносы.

Сейчас это актуально и для самозанятых, которые должны самостоятельно заботиться о будущей пенсии. Например, с 2024 года нужно будет иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

При этом законодательством допускается покупка половины стажа. Для этого нужно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму. Это примерно 36,5 тысячи рублей. За эти деньги добавят один год стажа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.