Гиды и экскурсоводы должны будут проходить обязательную переаттестацию в России

Гиды и экскурсоводы теперь будут проходить регулярную переаттестацию. Это предписывает новая редакция закона "Об основах туристской деятельности в РФ". Такая мера должна преградить доступ к прибыльному рынку мошенникам и нелегалам от туриндустрии, а также обеспечить путешественникам не только надлежащий сервис, но и безопасность.

Турагентства по всей России регулярно жалуются на несертифицированных конкурентов, готовых провести экскурсионными тропами дешевле. Теперь же каждый, кто захочет обеспечить культурный досуг, обязан будет предоставить соответствующее разрешение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.