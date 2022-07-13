В РФ подтвержден первый случай оспы обезьян

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Ей заболел мужчина из Санкт-Петербурга, который путешествовал по Европе. У него появилась характерная сыпь, и он обратился в больницу.

Чем это грозит? И могут ли ввести санитарный кордон, если выявят новые случаи? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.