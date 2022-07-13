Жильцы дома в Красногорске устроили лаунж-зоны на крыше

На крыше жилого дома в Красногорске появились лаунж-зоны. Жильцы сделали их своими руками. Никаких проектов они не согласовывали. На кадрах видно, что там есть мини-бассейны, место для барбекю, лежаки и зонты от солнца, теплица и даже подобие джакузи.

Так сложилось, что по проекту жилищного комплекса, в котором участвовали итальянские архитекторы, некоторые окна выходят на крышу. Не все жильцы смогли устоять перед соблазном и устроили себе импровизированные террасы.

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