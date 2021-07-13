Татьяна Буцкая будет участвовать в выборах по Перовскому округу Москвы

Лидер общественной организации "Совет матерей", эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая будет участвовать в выборах в депутаты Госдумы от "Единой России" по Перовскому округу №204 Москвы.

В политике Татьяна Буцкая не так давно. Врач-педиатр по профессии последние годы она занималась общественной работой, отстаивая интересы семей с детьми. "Советом матерей" собрано множество предложений, как сделать легче и удобней жизнь миллионов россиян и какая первоочередная помощь нужна российским семьям.

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