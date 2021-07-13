В Депздраве Москвы прокомментировали данные по смертности от коронавируса в июне

Аномальная жара и новый штамм ковида стали причинами высокого показателя смертности в Москве за прошлый месяц. Об этом сообщает Депздрав на своем сайте.

Больше и тяжелее люди стали болеть из-за распространения нового штамма коронавируса. Он более заразен, а жаркая погода на него не влияет. Именно поэтому такие страшные вспышки и фиксировали в Индии, откуда родом этот штамм.

В такую погоду, которая установилась в Москве сейчас, переносить ковид тяжелее еще и потому, что организм борется и с заболеванием, и с жарой. Происходит обезвоживание и интоксикация.

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