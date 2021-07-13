В Москве выявили 4 991 случай заболевания коронавирусом

В Москве темпы заболеваемости начали снижаться. Новых случаев за сутки – 4 991. Это данные Оперативного штаба. Выздоровели за это время 7 290 человек.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 550 человек, выписали 1 847 пациентов.

Всего по России на сегодня 24 702 заболевших в 85 регионах. Самый маленький суточный темп прироста в Татарстане, Кировской области, Чувашии, Магаданской, Орловской областях, Республике Саха и Адыгее.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.