В Москве к борьбе с борщевиком подключились волонтеры

Волонтеры вышли на борьбу с ядовитой зеленью в Москве. С насиженных мест горожан и жителей области выживает борщевик.

Подробнее о том, как ядовитое растение отравляет жизнь и что делают, чтобы от него избавиться, – в сюжете телеканала Москва 24.