Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Дожди с грозами могут нагрянуть в столичный регион 14 июля. Об этом предупреждают метеорологи. При этом в Москве сохранится аномально высокая температура. Воздух на неделе может прогреться до +35 в тени.

Москвичей просят поберечь себя: постараться не выходить на улицу в самые знойные часы – с 10:00 до 17:00 и по возможности не пользоваться общественным транспортом.

Пассажирам там помогают, как могут. Накануне питьевую воду начали раздавать еще на 14 станциях подземки. Среди них – Отрадное, Сокольники, Теплый Стан и другие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.