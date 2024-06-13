Новости регионов: пух плотно накрыл улицы Каменск-Уральского

Жители города Каменск-Уральский делятся кадрами, как пух плотно накрыл улицы. По их словам, его почти не отличить от снега. Однако уже сообщается о первых возгораниях – их ликвидируют пожарные.

Причиной приостановки канатной дороги на горном курорте Роза Хутор стала техническая неисправность, заявили в пресс-службе курорта. Ранее сообщалось о том, что в кабинках оказались заперты десятки туристов.

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