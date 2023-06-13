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Общество

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре в выходные

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре в выходные

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Летнюю жару москвичам обещают на предстоящих выходных, 17 и 18 июня. По данным синоптиков, температура в городе будет постепенного повышаться.

В предстоящие субботу и воскресенье днем температура в Москве будет на уровне 25–30 градусов, ночью синоптики прогнозируют от 11 до 16 градусов. Осадки не ожидаются, облачность будет переменной.

Успеет ли к выходным прогреться вода в столичных и подмосковных водоемах? Стоит ли готовиться к сильной и затяжной жаре? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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