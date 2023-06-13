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12:45

Общество

Очевидцы показали кадры, как велосипедист пытается проехать затор в Подмосковье

Очевидцы показали кадры, как велосипедист пытается проехать затор в Подмосковье

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Очевидцы прислали видео, как мужчина едет мимо длинного затора на велосипеде в Подмосковье. Судя по кадрам, транспортное средство он выбрал не по размеру.

Ранее очевидцы показали, как другой мужчина разогнал моноколесо до 65 километров в час на столичных дорогах. Согласно действующим ПДД, на моноколесе можно передвигаться только в специально отведенных зонах на скорости не более 15 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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