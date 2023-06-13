Управляющим компаниям РФ предложили отчитываться перед жильцами каждый месяц

В Госдуме предложили управляющим компаниям отчитываться перед жильцами каждый месяц, а не раз в год как предписывает Жилищный кодекс. Согласно новой инициативе, в актах выполненных работ необходимо указывать сроки, количество и объем сделанного.

Те управляющие компании, которые не заходят отчитываться так часто, авторы проекты предлагают лишить права распределять прибыль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.