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Общество

Управляющим компаниям РФ предложили отчитываться перед жильцами каждый месяц

Управляющим компаниям РФ предложили отчитываться перед жильцами каждый месяц

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В Госдуме предложили управляющим компаниям отчитываться перед жильцами каждый месяц, а не раз в год как предписывает Жилищный кодекс. Согласно новой инициативе, в актах выполненных работ необходимо указывать сроки, количество и объем сделанного.

Те управляющие компании, которые не заходят отчитываться так часто, авторы проекты предлагают лишить права распределять прибыль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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