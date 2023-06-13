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Общество

Три бригады и четыре отдельных отряда добровольцев подписали контракт с Минобороны РФ

Три бригады и четыре отдельных отряда добровольцев подписали контракт с Минобороны РФ

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Три бригады и четыре отдельных отряда добровольцев подписали контракт с Минобороны России, сообщили в военном ведомстве. Документ определяет правовой статус и деятельность добровольческих корпусов в зоне спецоперации.

До 1 июля подписать документ должны все объединения добровольцев. Почему возникла такая необходимость? И как это может повлиять на ход событий?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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